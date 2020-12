Si avvicina la premiazione del Golden Boy vinto da Erling Haaland. Intanto, il padre dell'attaccante, Alf-Inge, racconta il figlio a Tuttosport: "E' nato attaccante, fin da piccolo. Adorava le punte che segnavano tanti gol, due in particolare: Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Aveva un debole anche per il Mario Balotelli del Manchester City".



LE CARATTERISTICHE - "Non è mai soddisfatto di se stesso si allena in continuazione perché vuole diventare il migliore. E' davvero super focalizzato, vive per il calcio e per il gol. L'avete visto anche voi: se segna due reti e viene sostituito, esce arrabbiato perché voleva restare in campo per cercare un altro gol. A questa attitudine mentale abbina una buona tecnica, un eccellente tempismo e una capacità innata di capire in anticipo dove arriverà la palla in area: per questo realizza molti gol".



SU FUTURO - "Adesso è molto felice al Borussia Dortmund, però Erling ama le sfide e nel calcio non si può mai sapere in anticipo cosa riserverà il futuro. Vedremo...".



I CONTATTI PASSATI CON LA JUVE - "Sì, è vero. Bellissima esperienza. Abbiamo visto uno Juventus-Inter, mi ha colpito l'atmosfera dello Stadium".