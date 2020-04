Secondo quanto riportato da Marca nella sua prima pagina in Spagna il super-agente Mino Raiola ha una missione in atto per il Real Madrid e sta cercando di portare in maglia Merengue ben 3 dei suoi assistiti. Si tratta dell'attaccante del Borussia Dortmund Erling Braut Haaland, del centrocampista ex-Juve Paul Pogba e soprattutto del difensore bianconero Matthijs De Ligt.