Rischia di essere più breve del previsto l'avventura con la maglia del Borussia Dortmund dell'attaccante classe 2000 Erling Haaland. Il giovane centravanti norvegese, acquistato a gennaio per 20 milioni dopo una prima parte di stagione da sogno nel Salisburgo (28 gol), è finito ben presto nel mirino dei principali club europei, dal Manchester United al Real Madrid, passando per la Juventus.



COME IBRA - Haaland non ha escluso completamente l'ipotesi di un nuovo trasferimento nell'intervista concessa a Four Four Two, utilizzando un paragone col suo idolo Zlatan Ibrahimovic: "Mi piace la sua mentalità e come vede le cose, ha sempre avuto una fiducia esagerata nei suoi mezzi e mi rivedo in lui. E poi mi piace che abbia cambiato diverse squadre e diversi campionati, lasciando sempre il segno sin dal primo momento". Parole che hanno fatto drizzare le antenne e che avranno fatto piacere al suo procuratore Mino Raiola che, dopo aver incassato una commissione di 15 milioni per il trasferimento del ragazzo in Germania, è pronto a capitalizzare ancora.



JUVE VS REAL - I dodici gol realizzati nelle sue prime 9 partite a Dortmund rappresentano segnali importanti circa le qualità da predestinato del bomber figlio d'arte e la prospettiva per il club tedesco è di realizzare una plusvalenza immediata e probabilmente irripetibile. Non a caso dalla Spagna iniziano ad arrivare i primi rumors su una corte sempre più serrata da parte del Real Madrid, che ha appena rinnovato il contratto di Benzema ma cerca un'alternativa futuribile rispetto al flop Jovic e all'altrettanto deludente Mariano Diaz. Ma qualora Haaland continuasse a mantenere queste medie realizzative fino al termine della stagione, sarebbe impensabile non assistere ad un'asta europea che coinvolga anche altri club - in primis quelli inglesi - ma anche quella Juventus incerta sul futuro di Higuain e che nei mesi scorsi ha seguito molto da vicino il norvegese prima dello scatto decisivo del Dortmund.