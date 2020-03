Quale futuro per Erling Braut Haaland? L’attaccante del Borussia Dortmund, arrivato a gennaio dall’RB Salisburgo, è finito nel mirino del Real Madrid, che vuole costruire attorno al norvegese l’attacco che verrà. E oggi, in un’intervista, il padre del classe 2000 strizza l’occhio alle Merengues.



SCELTA GIUSTA - Queste le parole di Alf-Inge Haaland, ex difensore, tra le altre, di Manchester City e Leeds, rilasciate ad AS: “Sono orgoglioso di quanto sta facendo e sono felice di come sta andando al Borussia Dortmund. La cosa più importante per me è che stia crescendo. Il Dortmund ci ha detto che gli serviva qualcuno come lui, ed è ora in un club che lotta per la Bundesliga e che sta crescendo nelle competizioni europee”



SUL REAL MADRID - “Eravamo accostati a più di 100 squadra, ma è vero che la Liga è un ottimo campionato per mio figlio, con grandi squadre. Non se giocherà là. Quello che deve accadere, accadrà. Odegaard (di proprietà del Real Madrid, ndr)? Mio figlio ama giocare con Martin, è un grande calciatore. Loro si capiscono subito in campo”.