Un’intervista nella quale sono stati molti gli argomenti affrontati, dagli obiettivi personali a quelli di squadra dopo una stagione come quella passata in cuiha ritoccato i propri fantastici numeri con 60 reti in 64 partite ufficiali e contribuito a conquistare uno storico treble col. “Quello che conta di più, pure più dei gol, è portare a casa dei titoli, è quello che mi emoziona di più.e voglio assolutamente riprovarla”, ha dichiarato l’attaccante norvegese a The Telegraph.- “, perché avevo chiarito fin da subito che volessi portarmi a casa la Champions. Sono arrivato per dare il mio aiuto a rendere questa la migliore squadra del mondo e in fondo la pressione mi piace. Sono arrivato con una mentalità positiva ma non è semplice lavorare con un grande allenatore come Guardiola, perché é molto esigente., voglio vivere la stessa sensazione di quando segno un gol”, ha aggiunto Haaland. Che ha poi spiegato come vive le critiche che gli sono arrivate per il suo stile di gioco: “, guardandomi sempre intorno e cercando di leggere la mia posizione per tenermi sempre pronto. Mi sono accorto che gli avversari mi rivolgono delle attenzioni in più per provare a limitarmi, ma più uomini ho addosso io e maggiori spazi nascono per i miei compagni”.- Haaland - che ha ammesso di ambire a vincere il Palone d’oro - ha poi aggiunto: “(è a secco per esempio da 5 partite consecutive in Champions League, ndr),”. Tra i primati personali da raggiungere potrebbe esserci pure- 260 reti in 440 partite - e Haaland in merito ha rilasciato una risposta piuttosto interessante, con un occhio anche al mercato: “ma non è una cosa a cui pensare così intensamente. Al momento la priorità è sulla prossima partita, alla stagione, poi si vedrà.