Erling Braut Haaland, centravanti del Borussia Dortmund, ha conquistato le attenzioni dei top club europei a suon di gol. Queste le parole del norvegese a ESPN: “Sono felice per la mia partenza, mi sono divertito molto fin da subito. Cerco di migliorare giorno dopo giorno, ho compagni più forti rispetto a quelli con cui giocavo a Salisburgo, con tutto il rispetto per la mia ex squadra ovviamente. Real Madrid? Sono contento qui. PSG e la querelle? In realtà penso che mi abbiano aiutato molto, hanno mostrato al mondo come la meditazione sia una cosa importante. Li ringrazio”.



SU CRISTIANO RONALDO - “È il mio modello. E' uno che dice: ‘Oggi vincerò e segnerò’. Poi lo fa davvero. Glielo leggi in faccia che vuole vincere”.