La Salernitana attende la risposta del Tottenham per il centrocampista Sarr. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, intriga l'idea del giovane laterale francese Hadjam (Paris FC) in alternativa a Zortea (Atalanta), mentre Vignato (Bologna) o Verde (Spezia) rappresentano potenziali soluzioni in caso di mancato ritorno di Verdi dal Verona insieme a Henry.