Si complica la pista Hagi per la Lazio, i Rangers si mettono di traverso. Come spiega Lalaziosiamonoi.it, il club scozzese inizialmente non era intenzionato ad esercitare il diritto di riscatto per il figlio d'arte: poi il cambio di programma, che ha fatto indispettire l'entourage del giocatore.

HAGI LAZIO - Hagi piace a Tare, ma i Rangers rischiano di complicare la situazione. Se dovessero riscattare Hagi, lo farebbero solo per poi rivenderlo a 15 milioni di euro, 3 volte la cifra pattuita con il Genk. Hagi vorrebbe la Lazio, lo stesso Genk vorrebbe darlo ai biancocelesti: invece di guadagnare 5 milioni, ne incasserebbe 8, raddoppiando la cifra spesa per portarlo in Belgio. Un quadro complicato, la Lazio dovrà muoversi bene per evitare di finire in una specie di asta.