Dopo essere rientrato in Romania, Ianis Hagi è entrato nel mirino di diverse squadre. Il Viitorul Costanza del padre Georghe lo ha riacquistato per la stessa cifra alla quale lo aveva ceduto alla Fiorentina (due milioni di euro). Secondo quanto riportato da Sport.ro, il classe '98 piace al Girona, che sarebbe intenzionato a offrire due milioni e mezzo per il cartellino del calciatore: la società viola osserva, dato che si è riservata il 30% sulla futura rivendita.