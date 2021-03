Alejandro, agente di Achraf, laterale destro dell', arrivato la scorsa estate daldopo il biennio al, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli e, oltre ad aver analizzato l'esperienza nerazzurra , apre a un futuro lontano da Milano: "Hakimi al Napoli? Perché no. Il Napoli per me come tutti gli argentini è la squadra del cuore. Ci ha giocato il più grande di tutti e quindi non escludiamo niente per il futuro".