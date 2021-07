Achraf Hakimi, ex terzino dell'Inter e nuovo acquisto del PSG, ha parlato ai microfoni della Afp: "Sono molto felice di giocare di nuovo con grandi giocatori conosciuti al Real Madrid. Ho avuto modo di parlare con Navas di come stanno andando le cose qui; sono due anni che vive a Parigi, mi ha raccontato le cose più belle della società e della città. Gioco dove è meglio per la squadra e dove posso aiutare, qualunque sia il lavoro, non mi interessa. Dove c'è bisogno di me, dove è meglio per il club, per l'allenatore, darò sempre il meglio di me stesso. Se mi dicono di fare il portiere, mi metto i guanti! Ho imparato molto da Antonio Conte, mi ha fatto progredire molto sull'aspetto difensivo e sulla tattica, in particolare".