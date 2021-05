La trattativa fra Inter e PSG per Hakimi è in uno stato molto avanzato, non manca molto per arrivare alle firme e il club nerazzurro incasserà una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter ripensa a Florenzi, non riscattato dal Paris Saint-Germain e pronto a tornare alla Roma per fine prestito.