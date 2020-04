Un nuovo terzino destro per la. E' questa una delle priorità per il prossimo mercato di, che ha già tracciato una lista di possibili obiettivi:. Il laterale classe '98 piace per duttilità ed efficacia in fase di spinta, non solo ai bianconeri: dalal, passando il, la fila delle pretendenti è lunga. E proprio di questi tanti gradimenti si è detto entusiasta lo stesso Hakimi: "", ha detto a Cadena SER.- Hakimi ammicca alle pretendenti, ma il terzino oggi aldeve prima stabilire il da farsi con il, che detiene il suo cartellino: "A giugno dovrò prendere una decisione e sarà un grande passo per la mia carriera. In teoria, il mio contratto scade a giugno e da lì dovrei tornare a Madrid". E il rinnovo con le merengues che porterebbe la scadenza del suo contratto al 2023? Achraf fa chiarezza: "Non ho ancora avuto contatti con il Real a riguardo, ma immagino che presto avremo conversazioni per capire quale sia la soluzione migliore per me. Non so quando scade il mio contratto, è una materia gestita dal mio agente.".- Quindi, rinnovo non ancora perfezionato e scadenza al 2022. E in questo scenario la Juve c'è ed è pronta all'offensiva, perché a destra non bastano, con quest'ultimo che potrebbe lasciare, e sudevono essere fatte anche delle riflessioni dal punto di vista tecnico/tattico. Paratici continua a monitorare, in attesa di capire se il Real strapperà un nuovo accordo e riuscirà a convincere il giocatore, ma anche di capire come si muoveranno le rivali.che portino l'operazioni su cifre astronomiche e improponibili in un mercato particolare per l'emergenza coronavirus: la Juve ha le idee chiare su Hakimi.