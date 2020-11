"Sì sta ambientando". Per descrivere la stagione di Achraf Hakimi basta utilizzare le parole del suo agente ​Alejandro Camaño, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha fatto il punto sui primi mesi in nerazzurro del suo assistito:. Si sta ambientando, il calcio italiano è complicato ma già sta facendo vedere le sue qualità. Ha velocità e tecnica". Passare dal calcio tedesco a quello italiano, dalle idee di Favre a quelle rigide e severe di Conte non è di certo un passo semplice da fare, ma è difficile credere che nessuno in casa Inter si aspettasse di più dal marocchino,L'ex giocatore del Borussia Dortmundha giocato dieci partite, otto in Serie A e due in Champions League: è partito forte con, poi si è un po' eclissato, facendo la differenza a livello numerico solo nell'ultima sfida contro il Torino, con l'assist a Sanchez (più il rigore del sorpasso conquistato).. Non ha ancora fatto fare, insomma, il salto di qualità, quello che si aspetta Conte.​L'inizio di stagione di Hakimi non è stato tanto diverso da quello, del 2019, di Antonio Candreva. Questo non significa discutere il valore dei due giocatori, entrambi ottimi professionisti, con caratteristiche diverse, ma l'attuale centrocampista della Sampdoria(a Lecce e Parma) e(al Parma) e tre di Champions League,. Hakimi è destinato a lasciare il segno nella storia dell'Inter, ma al momento non sta facendo nulla di più di Candreva.