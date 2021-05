Achraf Hakimi si è ambientato bene in Italia. L’esterno dell’Inter è felice con la moglie Hiba Abouk. “Quando conosco una persona non mi interessa la sua età, ma se stiamo bene insieme. Così è successo con lei. Certo, il fatto che non fosse una ragazzina mi ha aiutato a maturare più in fretta. Hiba mi ha insegnato a vivere con più professionalità il mio lavoro. E poi quando ci siamo messi insieme abitavo da solo, grazie a lei sono diventato un bravo uomo di casa”, ha detto il marocchino a SportWeek.



Hakimi ha poi aggiunto: "Sono orgoglioso di avere accanto una persona che lotta per ciò in cui crede e sono felice di quello che mia moglie è stata capace di fare finora della sua vita". Hiba Abouk è infatti una bellissima attrice, molto attiva anche sui social. Il suo profilo Instagram ha oltre 1 milione di follower, che possono vedere primi piani meravigliosi e scatti sensuali.