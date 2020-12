Dopo la prima doppietta realizzata a San Siro Achraf Hakimi, esterno dell'Inter, iha raccontato le sue emozioni a Inter Tv: "Sono contento per i due gol nel nostro stadio, voglio dedicarli ai nostri tifosi nonostante lo stadio vuoto. Devo continuare ad adattarmi rapidamente al gioco e ai miei compagni di squadra. Si tratta di tre punti fondamentali per il nostro cammino. Continuerò a lavorare per i miei obiettivi e per far sì che la squadra possa vincere”.



CRESCITA - “Si, la verità è che stiamo migliorando sul piano difensivo e sull’equilibrio, partita dopo partita. Ne consegue poi un miglioramento anche del nostro modo di attaccare e di incidere”.



SULLO SHAKHTAR - “È una gara importantissima, come dici tu è una finale. La prepariamo per riuscire a passare il turno e riuscire ad approdare agli ottavi di finale”.