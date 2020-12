Achraf Hakimi o Theo Hernandez? Mentre la doppietta del marocchino dell'Inter alimenta il dibattito su chi sia il terzino più incisivo in Italia, lo 'scettro' d'Europa se lo prende James Tavernier: un altro gol e un altro assist nella vittoria di oggi dei Rangers sul campo del Ross County, che portano così il terzino inglese a raggiungere quota 16 gol e 11 assist complessivi in questa stagione. Numeri da bomber, se si pensa che ha doppiato le bocche di fuoco offensive della squadra di Gerrard, Morelos e Roofe (fermi a quota 7) e l'ala Kent, ferma a 6. Numeri da attaccante per Tavernier, che da terzino continua a stupire in Scozia e sui campi internazionali (2 gol in questa Europa League, ultimo il rigore allo Standard Liegi, più le tre reti nei tre turni preliminari).