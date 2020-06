La cessione di Hakimi all'Inter, da parte del Real Madrid, ha generato molte polemiche in Spagna, dove la stampa non ha risparmiato critiche ai "blancos”. Questo è quanto riporta Marça.



“È incomprensibile che il Real Madrid possa lasciare andare un calciatore di soli 21 anni protagonista di prestazioni spettacolari in Bundesliga. A meno che non ci sia qualcos’altro che non conosciamo, non capiamo la posizione del Real Madrid. E poi magari verrà comprato a 50 milioni un laterale più scarso di Hakimi. Sono le strane cose del calcio … e di questo Real Madrid. Vedremo se non sarà stato un errore grave. Credo di si. Il tempo lo dirà”