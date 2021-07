è un nuovo giocatore del PSG, l'esterno marocchino saluta l'con una lettera pubblicata su Instagram: "È stato solo un anno, ma che anno! Prima di arrivare, non potevo immaginare cosa significa indossare la maglia dell'Inter. È stato un onore difendere questi colori. È stata una stagione difficile dovuta alla pandemia, ma ho potuto comunque godere di momenti indimenticabili vincendo lo scudetto e scrivendo la storia con voi. Vorrei ringraziare tutti i membri dello staff, i dipendenti della società, tifosi e compagni per il loro affetto, professionalità e rispetto. Anche alla mia famiglia, per il suo sostegno incondizionato. Mi porto l'Inter nel cuore. Un forte abbraccio a tutti e forza Inter!".