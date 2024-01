Hakimi sbaglia un rigore in Marocco-Sudafrica. Quando Conte disse: 'E' una pippa a calciarli'

Un rigore che pesa come un macigno, che pochi devono tirare. Achraf Hakimi si è preso una responsabilità importantissima, si è caricato sulle spalle le speranze di compagni e tifosi, ma non è andata come voleva: ha fallito un penalty costato caro al Marocco, eliminato dalla Coppa d'Africa.



EPISODIO CHIAVE - Marocco e Sudafrica si sfidano negli ottavi di finale. Per la prima volta in questa edizione i Leoni dell'Atlante si trovano in svantaggio, gli avversari sono in vantaggio dal 57' per il gol di Makgopa. Ma all'84' arriva la svolta: mani di un difensore sudafricano sul tentativo di El Kaabi, l'arbitro viene richiamato dal VAR e assegna rigore al Marocco.



ALLE STELLE - L'occasione per pareggiare i conti e concretizzare l'assedio. Dal dischetto si presenta Hakimi, il giocatore più rappresentativo della sua squadra. Intorno compagni e tifosi allo stadio pregano, così come l'intero popolo marocchino da casa. L'esterno del Paris Saint-Germain prende la rincorsa e calcia, ma malissimo: il pallone si impenna, colpisce la traversa alta e vola via. Come le speranze del Marocco di riprendere la partita. Da lì, nel finale, arrivano l'espulsione diretta di Amrabat e il raddoppio definitivo di Mokoena.



CONTE L'AVEVA DETTO - In tanti si chiedono: perché ha calciato Hakimi? Soprattutto i tifosi dell'Inter, che si ricordano le parole di Antonio Conte nell'anno dello scudetto. Dopo la vittoria sull'Hellas Verona, l'allora tecnico nerazzurro aveva fatto una battuta sulle qualità di Achraf - che in quella partita colpì il palo su punizione - dagli undici metri: "L'importante è che non tiri i rigori. Le punizioni abbiamo visto che ha delle capacità balistiche da lontano importanti. Però lo vedo a fine allenamento che quando si ferma a tirare i rigori insieme agli altri, penso che se dovessimo in qualche competizione arrivare alla fine, devono morire tutti prima di far tirare il rigore a Hakimi, è una pippa veramente, peggio di me quando giocavo. Però è un giocatore che sta crescendo, ha margini di miglioramento ancora, è un ragazzo giovane, tante volte non vede la giocata subito, sta migliorando sotto tutti i punti di vista e sono contento".



PASSO INDIETRO - Parole che oggi suonano profetiche, per sfortuna di Hakimi e del Marocco. Nei Mondiali in Qatar del 2022, però, Hakimi aveva smentito il suo ex tecnico, realizzando il rigore decisivo contro la Spagna. Un passo indietro rispetto a quell'impresa.