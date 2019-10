Due gol strepitosi e un rendimento finalmente costante e di altissimo livello. Achraf Hakimi si è consacrato fra i migliori interpreti del ruolo di terzino oggi in Europa e anche nella giornata di ieri, nel match fra Borussia Dortmund e Slavia Praga, è stato non solo l'autore delle due reti che hanno dato il successo ai gialloneri, ma anche il migliore in campo per distacco dal primo all'ultimo minuto.



CONSACRAZIONE - Di proprietà del Real Madrid, ma in prestito biennale a Dortmund, Hakimi in questa stagione si sta finalmente consacrando. La stagione 2018/19, quella dell'ambientamento in Bundesliga l'ha visto fermarsi (anche a causa di un brutto infortunio al piede) a sole 28 presenze con 3 gol e 7 assist all'attivo fra campionato e Champions League. In questa stagione, dopo un cauto inizio, ha già raggiunto le 3 reti aggiungendo anche un assist in sole 10 presenze. Due dei 3 gol li ha segnati nella serata di ieri a Praga in un autentico show con due sgroppate a tutto campo concluse con freddezza prima dopo aver superato in dribbling difensore e portiere e poi con un preciso mancino all'angolino.



IL CONTRATTO - Classe 1998 Hakimi due anni fa quando era corteggiato anche dal Napoli scelse il Borussia Dortmund d'accordo con il Real Madrid perché voleva giocare da titolare in campionato e Champions. Il club giallonero acconsenti al prestito secco biennale, ma ora per il nazionale marocchino sta emergendo una situazione contrattuale particolare. Sì perché è in scadenza il 30 giugno 2021 e tornerà di proprietà delle Merengues con un solo anno di contratto rimasto.



LA JUVENTUS SOGNA LO SCIPPO - Ma c'è di più perché il ritorno al Real Madrid non è una priorità per lo stesso Hakimi ​che ieri post partita ha infatti dichiarato: "Il Real? Non dipende da me. I due club devono parlarsi e decideranno a fine anno. Non sarebbe un fallimento non andare al Real in estate, voglio continuare a crescere e sono molto concentrato su questo". Uno spiraglio importante che si aggiunge alla situazione contrattuale che fa gola a molti. E fra i club interessati c'è anche la Juventus. Il club bianconero ha più volte mandato i suoi osservatori a visionarlo dal vivo nelle partite casalinghe del Borussia Dortmund al Signal Iduna Park. Con caratteristiche alla Cuadrado, ma già abituato a giocare da terzino basso, sia a destra che a sinistra, per la Juventus rappresenterebbe un vero affare.