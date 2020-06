L'Inter riparte da Achraf Hakimi. Il 21enne esterno destro marocchino, da due stagioni in prestito al Borussia Dortmund ma di proprietà del Real Madrid, vuole giocare per Antonio Conte. Niente Bayern Monaco né Manchester City, per il suo futuro ha in testa soltanto la Serie A. Il giocatore è intrigato dal progetto della famiglia Zhang, adesso bisogna sedersi attorno a un tavolo e la dirigenza nerazzurra deve definire la trattativa con il club spagnolo: come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Achraf ha una quotazione di almeno 40-45 milioni bonus compresi e l’Inter è intenzionata a prenderlo a titolo definitivo riconoscendogli uno stipendio importante e un contratto lungo. Si parla di 5 milioni con i bonus a stagione (terzo più ricco in rosa dopo Romelu Lukaku e Christian Eriksen), e di possibile accordo sino al 2025.