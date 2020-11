Conte vuole risposte immediate dai nuovi arrivi e così Achraf Hakimi può finire sotto esame. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’inserimento va accelerato. Perché quest’anno non c’è stato un precampionato per gestire l’innesto degli acquisti. Se si fa tutto in gare ufficiali, è nelle gare ufficiali che devono arrivare le risposte. Il discorso, perché no, chiama in causa anche il fedelissimo Vidal, non ancora decisivo e ancora lontano dalla forma migliore. Ma riguarda soprattutto Hakimi, l’unico vero investimento del club sul mercato, anche a costo di mettere in secondo piano i possibili acquisti in altri settori. Il marocchino è arrivato in un ruolo che per il gioco di Conte è centrale. Un ruolo complicato, in cui i tempi di gioco devono essere quasi perfetti. Hakimi da questa perfezione è un bel po’ lontano”.