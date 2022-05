Achraf Hakimi dichiara il suo amore per il Real Madrid, il terzino del PSG parla al canale qatariota Alkass Channel: "Il Real Madrid è il club che mi ha dato una possibilità e ho imparato tutto da loro quando ero giovane. Devo tutto al Real Madrid, è casa mia e lo amerò per sempre (...) sarò sempre grato al Real Madrid. Vediamo cosa accadrà in futuro".