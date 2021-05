A DAZN nel giorno della festa scudetto dell'Inter si presenta anche Achraf Hakimi, visibilmente felice ed emozionato: "Sono molto felice anche per i tifosi. Per me vale tantissimo vincere all'Inter un trofeo che mancava da 11 anni. Inizialmente è stata dura, un campionato nuovo e tutto nuovo. Poi con l'aiuto di Lautaro e degli altri sono andato meglio e tutto è stato più facile. Io il 'cocco' di Conte? No no, è Romelu (ride, ndr). Cosa voleva dire il mio gesto con il dito sul logo dell'Inter? Voleva dire che i campioni d'Italia siamo noi. Qui all'Inter sono molto contento, non so cosa accadrà l'anno prossimo. Ma qui sono davvero molto felice".