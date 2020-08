​Il Milan si ritrova lunedì e al raduno ci sarà anche Alen Halilovic. Il trequartista croato (classe 1996 ex Dinamo Zagabria) è reduce da un prestito all'Heerenveen in Olanda. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, le prossime settimane serviranno a capire che ne sarà del suo futuro: Pioli lo allenerà e lo valuterà, anche perché le sue qualità potrebbero tornare utili nel 4-2-3-1 infarcito d trequartisti con cui il Milan si è scoperto vincente negli ultimi mesi. Ma lo scenario più verosimile resta quello di un'uscita: il Benfica gli ha messo gli occhi addosso e chissà che il suo cartellino non possa rientrare nella trattativa per Florentino Luis, seguito da tempo da Maldini e Massara.