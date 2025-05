Hall of Fame Vol. I - Ronaldo il Fenomeno, la stella che ha cambiato il calcio

WHAT IF... - Scrivere del fuoriclasse brasiliano senza cadere nella trappola della retorica è impresa molto ardua: di Ronaldo si è scritto e detto tanto, ma probabilmente una delle riflessioni più impopolari che si possono fare su di lui è la seguente: l'idea di Ronaldo rimasta nell'immaginario collettivo sarebbe stata la stessa anche senza i problemi fisici che ne hanno inevitabilmente condizionato la carriera? C'è chi sostiene che è stata proprio quell'aura del "what if", del "cosa sarebbe potuto essere se…" ad averlo reso un'icona immortale. Opinione impopolare, lo abbiamo già detto, ma riflessione che ha sicuramente - magari solo in minima parte - contribuito ad accrescere ulteriormente il mito di un calciatore che, in ogni caso, nonostante tutto, è stato capace di lasciare il segno come pochi nella storia di questo sport.

Quando a sorpresa, seppur corteggiato da Milan e Barcellona, decise di approdare al PSV Eindhoven, lui e il suo entourage dimostrarono una lungimiranza degna di nota. Le due stagioni trascorse in Eredivisie, infatti, gli hanno permesso di "acclimatarsi" al calcio europeo senza il duro impatto di campionati difficili come la Serie A o la Liga di fine Anni '90 e senza la pressione di tifoserie abituate a vincere tutto e subito. Come lo stesso Ronaldo ha raccontato più volte, l'ambientamento in Olanda non fu dei più semplici, ma la possibilità di fare la differenza sul campo contro avversari sicuramente più agevoli lo aiutò a resistere a ogni accenno di saudade.

Le due annate in Olanda, seppur la seconda condizionata da un infortunio al ginocchio che lo tenne fermo per metà campionato, gli spalancarono le porte per il grande salto. Adesso sì che Ronaldo era pronto per il Barcellona, forse più di quanto chiunque si aspettasse. La stagione vissuta in terra catalana, infatti, rappresenta un unicum difficilmente dimenticabile: 34 goal in 37 partite disputate nella Liga, 47 reti su 49 gare complessive, giocate da urlo, accelerazioni da alieno, goal a raffica e una capacità di andare a segno dopo aver superato in dribbling anche il portiere probabilmente mai vista prima. Goal su goal, record su record e un Pallone d'Oro messo in cassaforte già a maggio e passato semplicemente a ritirare in Francia a novembre quando era ormai un calciatore dell'Inter.