Lewis Hamilton sempre di più nella leggenda della Formula 1 e del mondo dei motori. Il pilota inglese della Mercedes si è laureato per la settima volta campione del mondo - come Micheal Schumacher - grazie alla vittoria nel Gran Premio di Turchia, la decima in un'altra stagione senza rivali.



Nonostante la partenza dalla sesta posizione in qualifica e le complicate condizioni del tracciato, zuppo d'acqua a causa delle abbondanti piogge abbatutesi su Istanbul fino a poche ore prima dalla partenza, Hamilton è riuscito a scalare posizioni su posizioni e, sfruttando al meglio le soste, si è lasciato alle spalle la sorprendente Racing Point di Perez e un grande Sebastian Vettel, che proprio all'ultima curva ha beffato l'altro ferrarista Leclerc prendendosi il podio.



Dopo la pole position e aver condotto a lungo la gara in testa, Stroll deve accontentarsi del nono posto.