Marek Hamsik ammaina la cresta: "Qui a Napoli lascio il cuore". Il Mattino in edicola oggi riporta questa dichiarazione dell'ormai ex capitano azzurro. Pronto a volare in Cina. Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista slovacco guadagnerà 25mila euro al giorno per i prossimi tre anni. La Gazzetta dello Sport aggiunge che il club del presidente De Laurentiis incasserà 15 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus legati a presenze e risultati della sua nuova squadra: il Dalian Yifang.