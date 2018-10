Marek Hamsik è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il PSG decisiva per il proseguo del cammino in Champions del Napoli.



IL PSG - "Quanto è determinante la partita? Ogni match di Champions è importante, speriamo di ripeterci dopo la vittoria con il Liverpool. Veniamo qui per giocarcela, altrimenti il PSG ti devasta. Dobbiamo stare tranquilli, abbiamo fiducia. Ancelotti ci dà serenità, non vediamo l'ora di scendere in campo"



IL LIVERPOOL - "Diamo al mister il merito di aver pensato a come fermare il Liverpool, poi noi siamo stati bravi a mettere in atto le sue istruzioni. Dobbiamo fare la stessa cosa anche domani».



IL RUOLO - "Sono sempre stato un giocatore a cui piace giocare il pallone, mi trovo bene in questa nuova veste. Mi sono allontanato dalla porta, in una posizione diversa rispetto al passato, sto migliorando giorno dopo giorno. Ma devo crescere ancora in fase difensiva".



CAVANI - "Cavani? Quando è arrivato a Napoli ha dimostrato che in pochi anni sarebbe andato in una big: in tre anni ha dimostrato di essere un giocatore da PSG. E' bello rivederlo ed affrontarlo. Record di presenze della storia del Napoli? Soddisfazione incredibile, essere al top nel Napoli mi riempie di gioia"