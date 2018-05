Marek Hamsik si avvicina ad un altro grande traguardo individuale: 500 partite in carriera con la maglia del Napoli . Il centrocampista slovacco è sempre più il recordman della rosa azzurra. Come riporta Sky Sport , il giocatore ha visto aprirsi negli anni diverse ipotesi di trasferimento: era il “mister X” che il Milan voleva regalare ad Allegri nell’estate 2011 e il suo nome è tornato di moda in casa Juventus sempre con Max in panchina . Adesso, invece, è forte la tentazione cinese: Hamsik riflette sul futuro, dopo aver scritto la storia del Napoli.