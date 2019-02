21.15 - Mancano soltanto i comunicati ufficiali, ma le parole a Radio Kiss Kiss dell'avvocato Mattia Grassani, legale del Napoli, valgono come tali: "Hamsik è un giocatore del Dalian dalle ore 20.30!"



20.40 - E' questione di ore l'ufficialità del passaggio di Marek Hamsik dal Napoli al Dalian Yifang. Secondo Sky Sport, il centrocampista slovacco partirà venerdì alla volta della Cina e svolgerà direttamente lì le visite mediche, senza il passaggio previsto a Madrid. Nella giornata di oggi, i due club hanno raggiunto un'intesa totale sui dettagli burocratici ed economici dell'operazione e sono state fornite tutte le garanzie del caso. 18.15 - Dopo tanta attesa e qualche rallentamento di troppo dovuto alla difficoltà di definire con i dirigenti del Dalian Yifang tutti i dettagli dell'operazione, queste potrebbero essere davvero le ultime ore da giocatore del Napoli di Marek Hamsik. Il calciatore slovacco si trova nel suo paese in attesa del definitivo via libera per volare a Madrid, dove sosterrà le visite mediche prima di partire per la Cina.



L'ormai ex capitano azzurro ha già ottenuto il visto, un dettaglio che racconta quanto la svolta dell'affare sia a un passo. Gli ultimi ostacoli di natura burocratica sono caduti, come svelato in giornata a Radio Kiss Kiss dall'avvocato del Napoli Mattia Grassani: "Oggi si potrebbe fare il trasferimento di Hamsik al Dalian. Sotto il profilo legale e bancario non ci sono più ostacoli. Ora la palla passa ai rispettivi presidenti. A cavallo del nostro tramonto potrebbe arrivare il momento decisivo. Siamo ottimisti”. L'operazione si chiuderà sulla base di 20 milioni di euro, mentre il giocatore firmerà un triennale da 9 milioni di euro a stagione.