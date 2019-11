I campionati si vincono con la difesa, ma, se vuole pensare di ritornare in linea con i propri obiettivi.e i suoi eredi, da Allan e Zielinski, passando per Fabian Ruiz, abbiano cominciato ad arrancare.- La perdita di un punto di riferimento carismatico, sia in campo che nello spogliatoio, ha prodotto conseguenze più serie del previsto, nella convinzione che i giovani di talento presenti nella rosa di Ancelotti potessero colmare in breve tempo questa lacuna, mentre in un sistema di gioco privato dei principi quasi ossessivi di Sarri anche un giocatore come Allan iniziava a perdersi. Nasce da queste valutazioni, che mai come questa volta potrebbe rivelarsi particolarmente dinamico, alla luce degli attuali accadimenti e dei rapporti ai minimi storici di diversi senatori col presidente De Laurentiis. E per rinforzare la zona nevralgica del campo- Il centrocampista slovacco del Celta Vigo è considerato unanimemente come il giocatore in grado di restituire solidità e compattezza alla mediana di Ancelotti, ma, sulla quale il club galiziano non è intenzionato a concedere alcun tipo di sconto., da sempre restia a investimenti così pesanti ad annata in corso se non attraverso qualche cessione dolorosa. Per la prossima finestra di mercato sono tornate a farsi sentire con insistenza le voci su un addio di Allan, oltre alle spinose situazioni contrattuali di Mertens e Callejon, in scadenza a giugno e con la Cina che offre vie d'uscita a peso d'oro.- Se Lobotka è un profilo che merita comunque attenzione nell'immediato,, punto di forza del Genk affrontato nel girone di Champions League., mentre per il norvegese il prezzo è pressochè la metà di quello dello slovacco, comunque giudicato alto dal ds Giuntoli, intenzionato però a perseguire questa idea anche in prospettiva di giugno. Quando saranno in ballo altri due giovani calciatori che si stanno mettendo in luce con le rispettive squadre di club e che recentemente hanno conquistato pure la ribalta della Nazionale: parliamo del brescianoe del viola, per i quali la concorrenza italiana è già folta e i margini di trattativa sul cartellino piuttosto limitati.