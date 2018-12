In diretta a Radio CRC, è intervenuto Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik: “Come stanno Hamsik e il Napoli dopo Liverpool? Marek sta bene non ho parlato con lui direttamente dopo la partita. Ho letto i giornali, c’è un po’ di amarezza nell'aver letto che è stato il peggiore contro il Liverpool. La sua per me è stata una buona prestazione e non si tiene conto di quella che è stata la pressione del Liverpool. Non mi sembra giusto che venga criticato così tanto, considerando la portata dell’avversario. Hamsik? È come qualcuno non abbia capito che ha cambiato ruolo e che sta giocando in ruolo completamente diverso da quello a cui era abituato, forse posso dire che non capiscano di calcio quelli che l’hanno criticato. Il Napoli può vincere quest’anno? Secondo me sì. Può vincere la Coppa Italia e di provare a vincere l’Europa League. Serie A è interessante? Il campionato è lungo e ci sono tante partite. Non credo che la Juve vincerà sempre. Al ritorno l’aspettano partite difficili con Napoli, Roma, Inter e Milan. Non penso che sia un campionato già chiuso