Martin Petras, agente di Marek Hamsik, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 TV:

"E' un nuovo percorso, dispiace per il risultato ma Marek è tranquillo. Non vedo perché dovrebbe preoccuparsi per il risultato. E' tranquillo. Bisogna sempre rispettare le scelte del tecnico, così come vanno accettate le conseguenze. Hamsik a Napoli è una leggenda, c'è sempre rispetto verso i compagni. E' un top club europeo e le partite sono tante. Starà al tecnico far ruotare tutti gli elementi. Se dopo una partita iniziamo già a fare polemiche, a settembre finisce tutto. Il mister vuole fare un certo tipo di calcio e non è facile, il Napoli non si sta ancora esprimendo come vorrebbe Ancelotti. Diamo il tempo all'allenatore. Marek vuole dimostrare tutti i giorni il proprio valore ma a sé stesso, non alla gente. Adesso ci saranno tante partite, migliorerà la condizione e si entrerà a pieno regime dal punto di vista anche fisico. Champions League? Poteva andare meglio (ride, ndr). Le squadre sono forti. Il Liverpool è in gran forma, il PSG è una grande squadra, la Stella Rossa è imprevedibile. E' un sorteggio duro ma il Napoli se la giocherà. Credo che il Napoli rincorrerà la Juventus come fatto l'anno scorso. Marek mi parla benissimo di Ancelotti, è tra i migliori che abbia mai avuto".