Martin Petras, membro dell'entourage di Marek Hamsik, è intervenuto a CalcioNapoli24 TV: "Ho fatto lo screen shot delle immagini viste stamattina al Vesuvio. Un'accoglienza pazzesca per Marek, certe cose succedono solo a Napoli. E' stata una grande emozione per lui, ma anche per me. Marek si aspetta qualcosa di nuovo con Ancelotti dopo il ciclo Sarri. Ancelotti ha vinto quasi ovunque, inizia una nuova avventura e spero che Ancelotti continui a vincere anche a Napoli. Nuovo collocamento tattico? Ha sentito Ancelotti un paio di volte, sono curioso e verrò a Dimaro a vedere un paio di allenamenti. Hanno parlato di un nuovo ruolo, può starci che cambierà la posizione in campo. Proveranno diverse volte gli schemi tattici, c'è la possibilità che non farà la mezz'ala. Futuro? E' sempre stato un perno del Napoli e continuerà ad esserlo. C'è stata la possibilità di lasciare Napoli dopo undici anni, ha fatto una piccola valutazione sulle offerte che ha avuto. Il Napoli ed i suoi tifosi devono continuare a sognare anche se la Juve prenderà uno come Cristiano Ronaldo".