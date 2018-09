Martin Petras, membro dell'entourage di Marek Hamsik, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: 'E' stata la miglior partita del Napoli, non bisogna esaltarsi e ci vuole tempo. Non è facile perché c'è stato Sarri per tre anni, poi è arrivato Ancelotti che ha cambiato tutto. Ci vuole tempo e pazienza che a volte nel calcio non si dà. Il risultato è buono, adesso non è che il Napoli giocherà tutte le domeniche così però ci stiamo avvicinando a quello che si vuole vedere. L'ho sentito dopo la partita e mi ha detto scherzando che quando gioca lui il Napoli vince (ride, ndr). Lasciamo le decisioni ad Ancelotti, bisogna avere sempre rispetto verso l'allenatore e i compagni. Le polemiche le lasciamo agli altri. Marek non deve giocare perché è il capitano ma per le sue qualità. L'ha dimostrato anche domenica, è molto felice". Sul futuro: "Non c'è possibilità che vada via a gennaio, mi sono arrabbiato. Si è creato un caos per nulla. Nessuno ha parlato con noi, poi un giornale di Torino scrive per destabilizzare l'ambiente del Napoli. Ho chiarito tutto, Marek resta a Napoli finché sentirà che può dare tanto al Napoli".