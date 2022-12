L'ex bandiera del Napoli, Marek Hamsik, ha parlato a Dazn svelando alcuni retroscena di mercato sul suo passato.



JUVE, MILAN E INTER - “C’erano squadre che mi volevano. Nel 2012 mi voleva Allegri al Milan, poi Mazzarri all’Inter, con la Juve c’è stata qualche chiamata con Nedved, ma non ci ho mai pensato".



NAPOLI - "Non ho mai avuto esigenza di cambiare. Ero contento e ho rinnovato cinque volte in dodici anni che è un bel numero. La società mi dava quello che volevo, io ero contento, la mia famiglia anche, e i tifosi mi volevano sempre più bene. Lo dico: se non arrivava la Cina avrei concluso la carriera al Napoli“.



DE LAURENTIIS - “Ho avuto solo rapporti buoni, non parlo tanto ma con lui ho sempre parlato con serenità e senza mai problemi. E’ un rapporto che va avanti negli anni e si parla anche del dopo mia carriera. L’ho sentito a inizio anno, mi ha detto: quando finisci col calcio giocato fammi sapere e parliamo di futuro insieme. Non siamo ancora arrivati a questo punto ma se mi chiamasse sarebbe difficile dire di no”.