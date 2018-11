Sempre più nella storia, sempre più nella leggenda di un club come il Napoli. Dopo averlo raggiunto in occasione del penultimo match di campionato contro la Roma, contro il Paris Saint Germain il capitano azzurro Marek Hamsik si appresta a toccare quota 512 presenze e abbattere il primato di un'istituzione come Giuseppe Bruscolotti, omaggiato con la maglia indossata contro i giallorossi dal calciatore slovacco. Un'ulteriore tappa di un cammino entusiasmante iniziato 11 anni fa e destinato a durare, da scadenza di contratto, almeno fino a giugno 2020. Un cammino che sembrava destinato a interrompersi per davvero la scorsa estate, quando il richiamo di una nuova esperienza e di nuove sfide era forte e i tanti milioni messi sul piatto dalla Cina ingolosivano.



Poi è arrivato Carlo Ancelotti a prendere il posto in panchina di Maurizio Sarri e il feeling è stato immediato; sono bastate poche parole per rimettere Hamsik al centro del progetto ed effettivamente nel cuore del centrocampo, retrocedendo leggermente il suo raggio d'azione. Una scelta che potrebbe anche allungargli la carriera e permettergli di ritoccare ulteriormente il proprio nuovo record e continuare a puntare insieme al Napoli a quel grande sogno chiamato scudetto.