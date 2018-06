“Volevo 35 milioni di euro per Hamsik, tutti dicono 30 e me ne hanno offerti 15. Anzi, nemmeno: un giocatore che giocava in Cina, e per me uno che gioca in Cina ha dimenticato come si gioca in Italia ed Europa. Se non mi portano 30 milioni entro lunedì, diventano 40”. Così il presidente Aurelio De Laurentiis oggi ha parlato della situazione del capitano del Napoli. Hamsik che, però, è ormai convinto a restare in azzurro. Secondo Sky Sport, lo slovacco ha fatto marcia indietro: sembrava destinato alla Cina, invece ha cambiato idea nelle ultime ore.



HAMSIK RESTA - Nonostante le tentazioni di provare una nuova avventura, soprattutto in Cina, Marek Hamsik resterà a Napoli e saranno felici tutti i tifosi. Sono arrivate offerte basse, da 15 milioni di euro, più proposte di scambi con giocatori tipo Ramires che il Napoli ha prontamente rifiutato. Hamsik non ha mai voluto arrivare al braccio di ferro con il Napoli per andare via: la decisione di Marek è di restare, giocare nel Napoli e continuare con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di sempre, mettendosi a disposizione di Carlo Ancelotti, che nelle ultime settimane lo ha convinto con diverse chiamate. Niente Cina, Hamsik resta a Napoli da capitano.