Marek Hamsik non esclude un ritorno al Napoli. Intercettato da Radio Kiss Kiss Napoli, il centrocampista slovacco parla a tutto campo, partendo dal pareggio degli azzurri con l'Atalanta e dalle polemiche per l'arbitraggio: "Spero che siano solo episodi negativi e che non riguardino solo il Napoli. Sono dispiaciuto per i ragazzi, hanno fatto una partita fantastica. Hanno dominato e dovevano vincere. Tornare al San Paolo? È sempre molto bello, c'è sempre tanto amore verso di me. Sono fiero di questo rapporto speciale tra me e la città, un qualcosa di unico che spero possa continuare per sempre. Persi tanti perni negli anni? Questa squadra è ancora equilibrata, forte, e lo sta dimostrando. Manca qualche punticino, qualcosa di concreto per arrivare alla Juve, ma conta poco. La società e la squadra stanno facendo tutto il possibile. Mertens e Callejon in Cina? Non so nulla di concreto, credo possano continuare a Napoli per fare la storia del club. Ambasciatore del Napoli? Mi piacerebbe moltissimo. Essere ambasciatore della società in cui sono cresciuto e fare la parte più importante della mia carriera. Non vedo l'ora di tornare per fare questo giro di campo per i tifosi. Io uomo dei record? Ancora per poco (ride, ndr), Mertens sta arrivando come un treno da dietro e gli auguro che possa diventare lui il bomber di sempre di questo Napoli. È un ragazzo eccezionale. Insigne mi ha chiesto consigli? Non deve. Conosce bene la città, è cresciuto qui e sta giocando con la maglia che ama davvero. Vuole il bene di Napoli e dei napoletani. Ritorno a Napoli per chiudere la carriera? Non si può dire mai nel mondo del calcio. Ma ora sono concentrato sulla Cina, sono felice e ho un contratto ancora".