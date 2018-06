Il Corriere dello Sport analizza la situazione legata al futuro di Marek Hamsik: "De Laurentiis l’ha detto («non faccio sconti»): dai trenta milioni si può scivolare un po’, forse anche più di un po’, ma rimanendo rigorosamente aggrappati ad un valore di mercato che sia riconosciuto. C’è il Guangzhou R&F e però c’è anche lo Shandong Luneng, la squadra di Pellé, e adesso c’è pure il Tianjin Quanjian: l’allena Paulo Sousa, volete che debba informarsi su un calciatore ammirato da vicino? Siamo alla terza via ed è questa rientra tra quelle possibili, da non scartare assolutamente, perché la macchina è ormai in moto"