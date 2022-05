Napoli-Genoa sarà l’ultima partita di Lorenzo Insigne al Diego Armando Maradona. Per l’occasione sui maxi schermi dello stadio verranno proiettati i messaggi arrivati di ex compagni del capitano azzurro. Tra questi c’è anche Marek Hamsik che ha così parlato a DAZN: "Lorenzo per Napoli ha rappresentato un sogno vissuto, perché come tutti i guaglioni napoletani sognano giocare con la maglia del Napoli. E lui ci è riuscito alla grande”.