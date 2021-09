Marek Hamsik e il Napoli, a volte ritornano. Anzi, è un amore mai finito. Parola di Matrin Petras, membro dell'entourage del giocatore del Trabzonspor che ha detto: "Giocherà almeno un paio d'anni, ma non sta pensando a cosa farà dopo. Se può tornare a Napoli come dirigente? Marek è legato alla città e in qualche modo tornerà lì, non ha voluto vendere la casa di Castel Volturno, e quando viene a Napoli alloggia sempre lì. Ma non dipende solo da lui".