Come riportato da Il Mattino, l'operazione per portare Hamsik in Cina è ripartita nella giornata di ieri. Marek è rimasto molto turbato da questa vicenda. Aveva già svuotato l'armadietto e per oggi erano previste le visite mediche a Madrid.

Il ragazzo è in attesa di notizie positive. Ieri delle indiscrezioni lo volevano già a Madrid, mentre per altri è rimasto a Roma da mercoledì sera. Ma in tal senso non arrivano conferme. Il Napoli è pronto ad ascoltare la nuova proposta per accontentare il ragazzo, ma se l'offerta non è quella giusta non lo lascerà partire e, anche per questo motivo, la dirigenza avrebbe concesso al ragazzo quattro giorni di riposo. Tornerà a disposizione lunedì, quando tutto potrebbe diventare più chiaro. E' arrivata la schiarita ieri, ma questo affare è tutt'altro che già definito.