Fra i giocatori che il Torino sta seguendo per rinforzare la fascia sinistra c'è anche David Hancko, terzino sinistro di proprietà dello Sparta Praga che nella stagione 2018/2019 ha vestito, senza troppa fortuna, la maglia della Fiorentina. Difficilmente però la trattativa andrà a buon fine.



"Hancko al Torino? Non si muove dallo Sparta Praga quest'estate. Il club crede molto nel giocatore e lui stesso ha fatto una stagione ottima. Per questo vuole rimanere per un altro anno. C'erano stati anche alcuni abboccamenti con squadre francesi ma la sua è una scelta di cuore, è innamorato della società. Quindi rimane al 100% allo Sparta" ha infatti spiegato l'agente del calciatore, ​Sasha Huet Baranov, a Fair Sport.