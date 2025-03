Hancko apre all'addio al Feyenoord e la Juventus c'è. Può sostituire subito Cambiaso

La Juventus continua a monitorare con attenzione il mercato dei difensori e tra i nomi più caldi per rinforzare il reparto arretrato c'è quello di David Hancko. Il centrale slovacco del Feyenoord, classe 1997, si è affermato come uno dei migliori difensori della Eredivisie e il suo profilo sembra perfetto per il progetto bianconero. La dirigenza juventina sta valutando diverse opzioni per la prossima finestra di mercato estiva e Hancko rappresenta sempre di più un’opzione concreta, con una valutazione che si aggira intorno ai 35 milioni di euro. Dopo aver investito pesantemente in centrocampo nell’ultima sessione, il club torinese vuole ora definire la difesa, anche in previsione di possibili partenze.

LE CARATTERISTICHE - Hancko è un difensore centrale moderno, dotato di grande tecnica e capacità di impostazione dal basso. Abile sia in marcatura che nell'uscita palla al piede, il suo stile di gioco si sposa bene con le esigenze tattiche della Juventus. Inoltre, la sua esperienza in Champions League con il Feyenoord gli ha permesso di acquisire una maturità importante, rendendolo pronto per il salto in un campionato più competitivo come la Serie A. La sua duttilità, che gli consente di giocare anche come terzino sinistro, rappresenta un ulteriore valore aggiunto per un club come la Juventus, alla ricerca di profili versatili e di qualità. Più concretamente, di un sostituto di Cambiaso.

LE PAROLE - Intervistato dopo l'eliminazione dalla Champions per mano dell'Inter, Hancko ha parlato apertamente delle voci di mercato che lo riguardano: "Nelle ultime finestre di trasferimenti si è parlato tanto di me, soprattutto nelle ultime estate e inverno. Ho parlato chiaramente con il nostro direttore sportivo in inverno e mi sono concentrato sulla Champions, avevamo grandi impegni. Da quel momento non ci penso più, ne parleremo a fine stagione. Per ora sono concentrato sul Feyenoord". Dichiarazioni che evidenziano la professionalità del giocatore e la volontà di rimanere focalizzato sugli obiettivi stagionali con il club olandese, ma che lasciano anche aperta la possibilità di un trasferimento nel mercato estivo. E la Juve c'è.