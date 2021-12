Tre clean sheet nelle ultime tre partite, solo due gol subiti nelle ultime sette considerando sia campionato che Champions. Samir Handanovic ha chiuso la porta dell'Inter a doppia mandata respingendo tutte le critiche di inizio stagione. Il portiere nerazzurro è uno dei leader dello spogliatoio nerazzurro, punto di riferimento per i giovani e sicurezza tra i pali. Quest'anno ha toccato le 545 partite in Serie A, entrando nella top ten dei calciatori con più presenze nel campionato italiano (10° posto, superato Albertosi a quota 532).



LO SWITCH CON ONANA - Personalità e leadership grazie alla quale si è preso la fascia da capitano, ma nei piani futuri dell'Inter per Handanovic non è più previsto un ruolo da protagonista. In casa nerazzurra sono pronti allo switch tra i pali, la società ha già bloccato Andre Onana che arriverà in estate a parametro zero dopo la fine del contratto con l'Ajax, e con lui vogliono iniziare un nuovo ciclo. Una volta scelto il titolare del prossimo anno, bisognerà capire come gestire Handanovic.



LO SCENARIO FUTURO - Il contratto dello sloveno è in scadenza a giugno e non tutti in società sono convinti di rinnovarlo, ma alla fine sarà Samir a decidere: o accetta un ruolo secondario di vice Onana con riduzione dell'ingaggio rispetto agli attuali 3,2 milioni netti a stagione, oppure le strade tra l'Inter e Handanovic si separeranno. Il giocatore ha chiara la situazione e in questi mesi valuterà il suo futuro. Tra una parata e l'altra, per trascinare l'Inter al secondo scudetto.