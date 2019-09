L'Inter batte anche la Lazio e lo fa potendo contare su un grande portiere come Samir Handanovic. Tuttavia, spiega la Gazzetta dello Sport, l'estremo difensore sloveno non è l'unica freccia dell'arco a disposizione di Antonio Conte.



“San Handa a parte, l’Inter sopravvive perché Barella recupera un migliaio di palloni dai piedi degli avversari e, più in generale, tutti i nerazzurri pugnano con spirito contiano per sporcare le belle linee di gioco di Luis Alberto e Milinkovic. Vedremo spesso un copione del genere, magari già al Camp Nou mercoledì prossimo: un’Inter da battaglia che compensa con l’impeto e l’organizzazione avversari tecnicamente più dotati”.