Handanovic risponde alle critiche sul campo: sull'ultima vittoria contro il Napoli c'è la firma del portiere sloveno, 36 anni. L'Inter si sta guardando attorno in prospettiva futura. Secondo il Corriere dello Sport, lultima idea ha il nome di Cragno.



Con il Cagliari è sempre aperto il discorso Nainggolan. Le valutazioni sono differenti, ma non sarebbe così sorprendente se le due società trovassero un incastro che accontenti tutti, magari lasciando il portiere toscano ancora in Sardegna.